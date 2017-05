கேரளாவுக்கு கடத்த முயன்ற 80 மூட்டை ரேஷன் அரிசி.. தடுத்து பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள்

விருதுநகரில் இருந்து கேரளாவுக்கு கடத்தவிருந்த 80 மூட்டை ரேஷன் அரிசியை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.

English summary

Civil supplies protection officials have searched the 2 vans near Rajapalayam and seized 80 bags of ration rice. They also arrested the persons who possessed.