எத்தனை விசாரணைக் கமிஷன் வந்தாலும் கவலையில்லை- சசிகலா

எத்தனை விசாரணைக் கமிஷன் வந்தாலும் கவலையில்லை என்று அதிமுக பொதுச்செயலாளர் சசிகலா கூறியுள்ளார்.

English summary

ADMK general secretary Sasikala said, ready to face inquiry into the death of former chief minister J Jayalalithaa. O.Panneerselvam has ordered an inquiry.