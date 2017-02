என் ஃபோட்டோவை வெளியிடாதீங்க.. ஜெ. கேட்டுக் கொண்டதாக சொல்கிறது அப்பல்லோ

மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வந்த ஜெயலலிதா தன்னுடைய புகைப்படத்தை வெளியிட வேண்டாம் என்று கேட்டுக் கொண்டதாக அப்பல்லோ மருத்துவமனை நிர்வாகம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Medical report of Jayalalithaa’s death will be given to the High court says Apollo Hospital.