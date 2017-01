இன்றே ஜல்லிக்கட்டை நடத்துவோம்.. அரசு தீவிரம்.. மக்கள் எதிர்ப்பு! அலங்காநல்லூரில் உச்சகட்ட பரபரப்பு

மதுரை அலங்காநல்லூரில் இன்று ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி பாதுகாப்பு பணியில் ஏராளமான போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Ready to hold jallikattu at Alanganallur, Officials says. but Jallikattu Protesters rejected the TamilNadu Govt's new ordinance. They wanted that only permanent resolution to conduct Jallikattu.