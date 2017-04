ரியல் எஸ்டேட் அதிபர் பட்டப்பகலில் வெட்டிக் கொலை.. சென்னையில் பயங்கரம்.. மர்மகும்பலுக்கு வலை வீச்சு

சென்னை பள்ளிக்கரணையில் ரியல் எஸ்டேட் அதிபர் பட்டப்பகலில் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். தப்பியோடிய 4 பேரை போலீசார் வலை வீசி தேடி வருகின்றனர்.

English summary

Real Estate owner was hacked to death at Pallikaranai in Chennai, police investigate.