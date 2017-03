செம்மரக்கடத்தலில் வழக்கில் போக்கு காட்டிவந்த ஏர்ஹோஸ்டஸ் சங்கீதா சாட்டர்ஜீ கைது

செம்மரக் கடத்தல் விவகாரத்தில் சிக்கி தலைமறைவாக இருந்த விமான பணிப் பெண் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Red wood smuggling case Sangeetha satterjee has been arrested by the police.