விவசாயிகளிடம் பயிர் கடன்களை வற்புறுத்தி வாங்கக்கூடாது... கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு பதிவாளர் உத்தரவு!

விவசாயிகளிடம் பயிர் கடன்களை வற்புறுத்தி வாங்கக்கூடாது என கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு பதிவாளர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

English summary

The Registrar of Co-operative Societies has sent a letter to the cooperative banks not to insure crop loans to farmers. Registrar Gnanasekaran has advised the banks to convert more short term crops into central debt.