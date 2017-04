ஜெயலலிதா இல்லாத முதல் கோயில் யானைகள் முகாம் நிறைவு! - வீடியோ

கோயில் யானைகளுக்கென்று உதகை, தெக்கம்பட்டியில் 30 நாட்கள் நடைபெற்ற யானைகள் புத்துணர்வு முகாம் இன்றுடன் நிறைவடைந்தது.

English summary

Rejuvenation camp for temple elephants ends today. Last 30 days this camp held in Thekkampatti, Ootty.