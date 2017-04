விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் நடந்த ஐடி ரெய்டு பின்னணியில் ரிலையன்ஸ்? பரபரப்பு தகவல்கள் அம்பலம்

' ஓர் அமைச்சர் இப்படியெல்லாம் செய்வாரா?' என டெல்லி பா.ஜ.க நிர்வாகிகளின் கவனத்துக்குப் புகார் கொண்டு சென்றது ரிலையன்ஸ் நிர்வாகிகள். அதன் விளைவுகள்தான் ரெய்டு ரூபத்தில் வெளியாகியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Reliance is behind the IT raids conducted in minister Vijaya Bashkar house, says sources.