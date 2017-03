மருத்துவர்கள் தாக்குதலைக் கண்டித்து ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனை அருகே செய்தியாளர்கள் போராட்டம்!

சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் செய்தி சேகரிக்க சென்ற செய்தியாளர் ஒருவரை மருத்துவர்கள் தாக்கியதைக் கண்டித்து செய்தியாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

Story first published: Thursday, March 16, 2017, 19:48 [IST]

English summary

Reporters are protesting in the Rajiv Gandhi Govt Hospital when a Doctor attacked a reporter.