மெரீனாவில் குடியரசு தின விழா ஒத்திகை - வரலாறு காணாத அளவிற்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்

குடியரசு தினவிழா கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு மெரீனா கடற்கரை சாலையில் ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதனையடுத்து போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The full dress rehearsal of the 68th Republic Day Parade was held at Kamarajar Salai near Gandhi staue in Chennai.