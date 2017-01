குடியரசு தினம்.. விவிஐபி பாஸ் வழங்காமல் இழுத்தடிக்கும் தமிழக அரசு... திகுதிகு மன்னார்குடி கோஷ்டி

குடியரசு தினத்தில் கெத்து காட்ட நினைக்கிறதாம் மன்னார்குடி கோஷ்டி. ஆனால் இதுவரை விவிஐபி பாஸ்கள் அனுப்பி வைக்கப்படாததால் கடும் அதிருப்தியில் இருக்கிறதாம் போயஸ் கார்டன்.

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 9:56 [IST]

English summary

Sources said that TamilNadu govt. yet to give VVIP passes to ADMK General Secretary Sasikala's relatives.