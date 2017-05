மருத்துவ மேல்படிப்பில் 50% இடஒதுக்கீடு.. கிடைக்குமா.. கிடைக்காதா.. நாளை சென்னை ஐகோர்ட் தீர்ப்பு

மருத்துவ மேல்படிப்பில் 50 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழக்கில் நாளை தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Madras High court will be given verdict tomorrow in reservation for medical officers in PG courses case.