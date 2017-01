தொடங்கியது பொங்கல் சிறப்பு பஸ்கள் முன்பதிவு! தமிழகம் முழுக்க 26 மையங்கள் திறப்பு

முக்கிய நகரங்களில் இருந்து தமிழகத்தின் பல பகுதிகளுக்கும் இயக்கப்படும் பஸ்களுக்கு சிறப்பு முன்பதிவு மையங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழகத்தில் 26 மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

Reservations started for TNSTC bus service for Pongal. Special buses will be operated from importatn cities to ensure hassle free travel.