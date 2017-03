ஊருக்குள் மதுக்கடையா… தாலுகா அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள்

ஊருக்குள் டாஸ்மாக் திறக்கப்படுவதை எதிர்த்து பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் குதித்தனர். அதிகாரிகள் கடைகளை திறக்க மாட்டோம் என்று உறுதி அளித்த பின்னரே முற்றுகைப் போராட்டம் கைவிடப்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, March 23, 2017, 9:35 [IST]

English summary

Resident of Chinthamani in Kovilpatti staged a protest the opening of a Tasmac shop in their locality.