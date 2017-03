நெடுவாசல் கிராம சபைக் கூட்டத்தில் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு எதிராக தீர்மானம்!

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு எதிராக நெடுவாசல் கிராம சபைக் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Friday, March 31, 2017, 13:12 [IST]

English summary

Panchayat meeting held in Neduvasal with the govt officials. In this meeting resolution passed against Hydro carbon project.