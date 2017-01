கிரண் பேடிக்கு நோஸ் கட்.. புதுவை சட்டசபையில் ஜல்லிக்கட்டை ஆதரித்து தீர்மானம்!

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக புதுவை சட்டசபையில் இன்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. பின்னர், தேதி குறிப்பிடப்படாமல் சட்டசபை ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.

English summary

Resolution has passed in Puducherry assembly urging permanent Permanent solution for Jallikattu.