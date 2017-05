நீட் தேர்வுக்கு 5 நிமிட தாமதமானதால் அனுமதி மறுப்பு... ஆத்திரமடைந்த பெற்றோர் மறியல்

நீட் தேர்வுக்கு 5 நிமிடங்கள் தாமதமாக வந்ததால் அவர்களை தேர்வு மையத்தினுள் செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் ஆத்திரமடைந்த பெற்றோர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

3 Students from Dharmapuri, Hosur are not allowed for Neet exam because of 5 minutes late. Parents of them involved in Road roko. Police came and disperse by holding talks with them. They returned their own place with tears.