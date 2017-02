வங்கிகளில் பணம் எடுப்பதற்காக கட்டுப்பாடு முழுமையாக நீங்கும்... சக்திகாந்த தாஸ் தகவல்

வங்கிகளில் இருந்துபணம் எடுப்பதற்கான கட்டுப்பாடுகள் முழுமையாக விரைவில் நீங்கும் என்று சக்திகாந்த தாஸ் தெரிவித்துள்ளார். அதற்கான ஏற்பாடுகளை ரிசர்வ் வங்கி எடுத்துவருவதாகவும் அவர் கூறினார்.

English summary

Economic affairs secretary Shaktikanta Das said, removing restriction to take money from banks soon.