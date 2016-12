ஆட்சியாளர்களின் கைக்கூலிகள்தான் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள்... முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி கிறிஸ்துதாஸ் காந்தி நறுக்

ஆட்சியாளர்களின் கைகூலிகள்தான் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் என்று முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி கிறிஸ்துதாஸ் காந்தி கூறியுள்ளார்.

English summary

TN Chief Secretary Rammohan Rao should be removed immediately said, retired IAS officers.