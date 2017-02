சென்னை கலவரம்.. போலீஸ் தடியடி.. பிப். 8ல் விசாரணையை தொடங்குகிறது நீதிபதி ராஜேஷ்வரன் கமிஷன்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவான போராட்டத்தின் முடிவில் வெடித்த கலவரம் குறித்த விசாரணை வரும் 8ம் தேதி தொடங்குகிறது. ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ராஜேஷ்வரன் இந்த விசாரணையை மேற்கொள்ள இருக்கிறார்.

English summary

Retired Madras HC judge Rajeshwar led panel will start enquiry into Chennai violence on Feb. 8.