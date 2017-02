சென்னை கலவரம்.. விசாரிக்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ராஜேஷ்வரன் நியமனம்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவான போராட்டத்தின் முடிவில் ஏற்பட்ட கலவரம் குறித்து விசாரிக்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ராஜேஷ்வரன் நியமிக்கப்பட்டார். அதற்கான அறிவிப்பை தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

English summary

Retired Judge Rajeshwaran has been appointed to inquire Chennai violence by TN government.