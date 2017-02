ஜல்லிக்கட்டு.. சென்னை கலவரம்.. விசாரணையை தொடங்கினார் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ராஜேஷ்வரன்

ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தின் முடிவில் நடைபெற்ற வன்முறை குறித்த விசாரணையை ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ராஜேஷ்வரன் சென்னை மெரினாவில் இன்று தொடங்கினார்.

English summary

Retired Judge Rajeshwaran has started inquiry about Chennai violence today at Marina Beach.