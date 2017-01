போயஸ் கார்டனில் சரணடைந்த நாஞ்சில் சம்பத்! சசிகலா தலைமைக்கு ஆதரவு என திடீர் பல்டி!!

திமுக அழைக்காததால் விரக்தி அடைந்தார் நாஞ்சில் சம்பத்; இதையடுத்து தற்போது சசிகலா தலைமையை ஏற்றுக் கொண்டுவிட்டார் நாஞ்சில் சம்பத்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 11:25 [IST]

English summary

Nanjil Sampath who revolted against ADMK General Secretary Sasikala called on her at Poes Garden.