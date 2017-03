ராத்திரி நேரத்து பூஜையில்... பெண்களை ஆபாச படம் பிடித்து பண வேட்டை... வருவாய் ஆய்வாளர் கைது

உடல்நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்ட கணவருக்கு தெய்வீக எண்ணெய் தருவதாக கூறி நள்ளிரவு பூஜையில் பெண்ணை ஆபாச படம் எடுத்து மிரட்டி பணம் பறித்த நாமக்கல் வருவாய் ஆய்வாளர் கைது செய்யப்பட்டார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Namakkal Revenue Inspector as self styled priest has been arrested for blackmailing a lady by demanding money by taking dress changing video of that lady who attended Night Pooja.