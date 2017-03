அடங்காத காங். அக்கப்போர்! ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் பொதுக்கூட்டத்துக்கு திருநாவுக்கரசருக்கு நோ அழைப்பு!

சென்னையில் நாளை ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் பொதுக் கூட்டத்துக்கு திருநாவுக்கரசரை அழைக்காததால் பஞ்சாயத்து வெடித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The rift between TNCC president Thirunavukkarasar and EVKS Elangovan widened.