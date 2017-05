தெய்வமகள் காயத்ரி கொலை.... அண்ணியாருக்கு அஞ்சலி செலுத்திய டுவிட்டர்வாசிகள்

தெய்வமகள் சீரியலில் காயத்ரியை பிரகாஷ் கொலை செய்த காட்சி இன்று ஒளிபரப்பானது. அதற்கு டுவிட்டரில் அவரது ரசிகர்கள் அஞ்சலி செலுத்தியுள்ளனர்.

English summary

Deivamagal serial is about to end.Villi Gayathri killed by Prakash. Twitterist post RIP for Anniyar.