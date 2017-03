மூலப்பொருட்கள் விலை கிடுகிடு.... தீப்பெட்டி தொழில் முடங்கும் அபாயம்

மூலப் பொருட்களின் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்து வருவதால் தீப்பெட்டி தொழில் முடங்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் தொழிலாளர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Rise in costs of raw materials used for producing safety matches, manufacturers are suffering to run factories.