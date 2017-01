தமிழர்களை போல வேறு யாராலும் அமைதியாக போராட முடியாது.. ஆர்.ஜே.பாலாஜி, ஜி.வி.பிரகாஷ்

மெரினாவில் இளைஞர்கள் நடத்தி வரும் போராட்டத்தில் நடிகர்கள் ஆர்.ஜே.பாலாஜி, ஜி.வி.பிரகாஷ் கலந்துகொண்டு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Actor R.J. Balaji and G.V.prakash has support for jallikattu protest in chennai marina