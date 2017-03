ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல்: மநகூ சார்பில் பொதுவேட்பாளர்?

ஆர்கே நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் மக்கள் நலக் கூட்டணி சார்பில் பொதுவேட்பாளர் ஒருவரை நிறுத்த வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

Sources said that People’s Welfare Alliance will field as a common candidate in upcoming RK Nagar By-Poll.