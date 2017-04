மிஷன் ஆர்.கே. நகர்... போட்டி போட்டி கவனிக்கும் அரசியல் கட்சிகள் - பணமழையில் நனையும் வாக்காளர்கள்

ஆர்.கே. நகரில் வெற்றிக்காக அரசியல் கட்சியினர் போட்டி போட்டுக்கொண்டு கவனிப்பதால் வாக்காளர்கள் பணமழையில் நனைகின்றனர். மிஷன் ஆர்.கே. நகர் என்று பெயரிட்டுள்ளனர்.

English summary

The Mission RK Nagar name for two ADMK parties battling for the bypoll of RK Nagar constituency as Rs 100 crore to bribe voters.Some candidates were expected to distribute Rs3,000 to Rs5,000 each to up to 70,000 voters in the constituency,