அடேங்கப்பா... தினகரனுக்காக தீவிரக் களப் பணியாற்றப் போகும் 152 தேர்தல் பொறுப்பாளர்கள்!

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட 152 பேர் அடங்கிய தேர்தல் பணிக்குழுவை சசிகலா அணி அதிமுக நியமனம் செய்துள்ளது.

English summary

ADMK head office has appointed a 152 members working committee to look after the bypoll work in RK nagar constituency.