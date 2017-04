ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல் ரத்து... டிடிவி தினகரனுக்கு தொப்பிக்கு பதில் குல்லா மாட்டிய தேர்தல் ஆணையம்

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டதன் மூலம் 50 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று முதல்வராகலாம் என்று கனவு கண்டிருந்த டிடிவி தினகரனின் தலையில் தேர்தல் ஆணையம் குல்லா கவிழ்த்துவிட்டத

English summary

Election Commission taught a lesson those who involved in money distributing to voters publically.