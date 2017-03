ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல்: துணை தேர்தல் ஆணையர் உமேஷ் சின்ஹா ஆலோசனை

ஆர்.கே.நகர் தொகுதி தேர்தல் ஏற்பாடுகள் மற்றும் வேட்பாளர்களின் செலவினங்கள் குறித்து, துணைத் தேர்தல் ஆணையர் உமேஷ் சின்ஹா அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.

English summary

Deputy Election Commissioner (DEC) Umesh Sinha today arrived inthe city to oversee the arrangements being made for the April 12 byelection to R K Nagar. DMK's allegation and complaints of alleged distribution of money to the voters by the candidate of one of the AIADMK factions that was contesting under new party name AIADMK Amma.