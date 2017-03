ஆர்.கே. நகரில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் யார்? - ஸ்டாலின் இன்று நேர்காணல்

ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட விருப்பமனு கொடுத்தவர்களிடம் திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் இன்று நேர்காணல் நடத்துகிறார்.வேட்பாளர் யார் என்பது இன்று மாலை தெரியும்.

English summary

DMK working president and Leader of Opposition MK Stalin will interview with the aspirants on today