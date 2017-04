சவப்பெட்டியில் ஜெ. உருவ பொம்மை.. ஆர்.கே.நகரில் ஓ.பி.எஸ் டீம் அநாகரீக பிரசாரம்

ஜெயலலிதாவின் உடல் ராஜாஜி ஹாலில் பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்கு எப்படி வைக்கப்பட்டிருந்ததோ அதேபோல சவப்பெட்டியுடன் கூடிய மாதிரி ஒன்றை உருவாக்கி அதை பிரசார ஜீப்பில் வைத்துக்கொண்டு வாக்கு கேட்கிறது ஓ.பி.எஸ் அணி.

English summary

In what is being criticised as a desperate attempt, O Panneerselvam camp of the AIADMK used mock coffin of Jayalalithaa to seek votes in the R K Nagar constituency. AIADMK Puratchi Talaivi Amma leaders took to the streets of R K Nagar with their poll symbol 'electric poll' atop a mock coffin showing displaying a model of Jayalalithaa's mortal remains.