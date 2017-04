கொடுமை.. ஒரு ஓட்டுக்கு ரூ. 4000! விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் கைப்பற்றப்பட்ட திடுக் ஆவணங்கள் லீக்!

விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் கைப்பற்றிய ஆவணங்கள் கசிந்துள்ளன. ஆர். கே.நகரில் ஒரு ஓட்டுக்கு ரூ.4000 கொடுக்க திட்டமிட்டிருந்தது வெளியாகியுள்ளது.

Story first published: Saturday, April 8, 2017, 17:27 [IST]

English summary

A total of 90 Cr was to be distributed at Rs 4000 per vote, for 85% voters IT raid at Minister Vijayabaskar house docoments leak.