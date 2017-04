ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் வேகமாகவும், விவேகமாகவும் பணியாற்றி வெற்றிக்காக பாடுபடுங்கள் - ஸ்டாலின்

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் வேகமாகவும் விவேகமாகவும் பணியாற்றி, வெற்றியினைப் பெற்றிடவேண்டும் என்று தொண்டர்களுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK working leader MK Stalin has written a letter to DMK workers for RK Nagar bypoll victroy.