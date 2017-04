ஆர்.கே நகர் இடை தேர்தல்: சென்னை டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு 4 நாட்கள் லீவ்

ஆர்.கே நகர் இடைத்தேர்தலையொட்டி சென்னை மாவட்ட மது கடைகளுக்கு ஏப்ரல் 10 முதல் 12 வரையும், 15ஆம் தேதியும் விடுமுறை அளிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

District Collector has ordered to close all the TASMAC shops in Chennai district for 4 days ahead of RK Nagar bypoll.