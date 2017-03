ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தல்: வாக்குறுதிகளை அள்ளி விட்ட டிடிவி தினகரன், தீபா

ஆர்.கே.நகர் தொகுதியின் 57 ஆயிரம் விண்ணப்பதாரர்களுக்கும் வீடுகள் கட்டித் தரப்படும் என்று டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார். நவீன படகுகள் தருவேன் என்று தீபா கூறியுள்ளார்.

English summary

Listing some features of the manifesto, Dinakaran said, a multi-super speciality hospital at Tondiarpet besides 10 mobile hospitals in R K Nagar constituency would be set up.