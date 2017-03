என்னாது... "அது" ஜெயலலிதா மெழுகுச் சிலையா.. பீதி கிளப்பும் சுயேச்சை வேட்பாளர்!

ராஜாஜி ஹாலில் வைக்கப்பட்ட ஜெயலலிதாவின் உடல் மெழுகு பொம்மையான என ஆர்கே நகர் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் நம்பி என்ற வேட்பாளர் சந்தேகத்தை கிளப்பியுள்ளார்.

English summary

RK.Nagar Candidate raising doubts on Jayalalitha's death. He was asking that was it was doll which was keeping in Rajaji Hall.