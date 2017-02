ஜெ.தீபாவுக்கு பெருகி வரும் ஆதரவு... வீட்டில் ஆர்.கே.நகர் தொகுதி மக்கள் குவிந்ததால் பரபரப்பு

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகளான ஜெ.தீபா வீடு முன்பு ஆர்கே நகர் தொகுதி மக்கள் குவிந்துள்ளனர். இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

RK Nagar constituency of people gathered in front of J.Deepa's house. They asked Deepa to take care of RK Nagar constituency. Former ADMK MLAs also supports J.Deepa