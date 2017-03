ஆர்.கே.நகரில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் நாளை அறிவிப்பு: ஸ்டாலின் பேட்டி

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேதலில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் நாளை அறிவிக்கப்படுவார் என்று சென்னை அறிவாலயத்தில் கூட்டணித் தலைவர்களுடன் ஆலோசனைக்கு பிறகு மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Discussed about how to face by election in RK Nagar, candidate will be announces tomorrow said dmk working president mk stalin