ஆர்.கே.நகர் இடைத் தேர்தல் ரத்து ஜனநாயக படுகொலை: டிடிவி தினகரன் சீற்றம்

ஏப்ரல் 12 அன்று நடைபெற இருந்த ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலை தேர்தல் ஆணையம் ரத்து செய்தது மாபெரும் தவறு. இது ஒரு ஜனநாயக படுகொலை. இவ்வாறு டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

TTV Dinakaran condemns for cancellation of the RK nagar by Election.