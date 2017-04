ஆர்.கே.நகரில் பணம் கொடுத்தவர்கள், வாங்கியவர்கள் மீது எடுத்த நடவடிக்கை என்ன? ஹைகோர்ட் கேள்வி

பணம் கொடுத்தோர், வாங்கியோர் மீது எடுத்த நடவடிக்கை என்ன என, தேர்தல் ஆணையம், சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் ஆகியோர் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து விசாரணையை ஜூலை 11க்கு ஒத்திவைத்துள்ளது ஹைகோர்ட்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Chennai High court ordered EC and Police commissioner to give reply for the money distribution charges which allegedly too place in RK Nagar constituency.