ஆர்.கே.நகர் தேர்தல்.. கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு குவிகிறது தொலைபேசி அழைப்புகள்

கடந்த 10 நாட்களில் இந்த கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு 60 புகார்கள் வந்தன. தேர்தலில் பணம் வினியோகம் செய்வதை தடுக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கருத்துக்கள், ஆலோசனைகளை வழங்கி மக்கள் பேசியுள்ளனர்.

English summary

RK Nagar election control room getting good reponse from the general public, says statistics.