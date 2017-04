ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தல்.. சின்னங்கள் பொருத்தப்பட்டு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் தயார்

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் சின்னங்கள் பொருத்தப்படும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக தேர்தல் கண்காணிப்பாளர் கார்த்திகேயன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Electronic voting machine were tested today for R. K. Nagar by election.