ஆர்கே நகரில் குவியும் கட்சியினர்... திணறும் போக்குவரத்து!

ஆர்கே நகரில் பல்வேறு கட்சியினரும் அரசியல் தலைவர்களும் திரண்டு வருவதால், அங்கு கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் உருவாகியுள்ளது. இத்னால் பள்ளி, கல்லூரிக்குச் செல்லும் மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். வேலைக்

English summary

As many party cadres and politicians roaming in Rk nagar, it is affected by heavy traffic jam. General public and students affected a lot.