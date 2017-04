ஆர்கே.நகர் இடைத்தேர்தல் ஓராண்டுக்குள் நடத்தப்படும் தேர்தல் ஆணையம் தகவல்!

சென்னை ஆர்கே நகருக்கு இடைத்தேர்தல் ஓராண்டுக்குள் நடத்தப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

RK Nagar by election will be conducting within a year. As per the Central governments suggestion the election will be conducted said election commission.