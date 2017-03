ஆர்.கே. நகர் தொகுதி தேர்தல் அதிகாரி பத்மஜா தேவி மாற்றம் - பிரவீண் நாயர் நியமனம்

ஆர்.கே. நகர் சட்டசபைத் தொகுதி இடைத்தேர்தல் அதிகாரியாக நியமனம் செய்யப்பட்டிருந்த பத்மஜா தேவி மாற்றப்பட்டு அவருக்கு பதிலாக பிரவீண் நாயர் தேர்தல் அதிகாரியாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, March 18, 2017, 15:56 [IST]

English summary

EC has shifted RK Nagar by poll officer Padmaja Devi and Praveen Nair will be holding the poll.